Губернатор Василий Анохин выразил соболезнования в связи с терактами в Брянской и Курской областях

Подрывы мостов в двух регионах России привели к ЧП на железнодорожных путях. В результате пострадали и погибли люди Губернатор Смоленской области Василий Анохин выразил соболезнования в связи с терактами в Брянской и Курской областях - в результате обрушения мостов там погибли и пострадали мирные люди.