ВСУ нанесли удары по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки враг наносил по российскому региону артиллерийские и миномётные удары, а также использовал беспилотники для сброса взрывных устройств.
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