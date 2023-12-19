В США признали разное отношение к погибшим на Украине и в Газе

REUTERS/Clodagh Kilcoyne США разделяют жертвы среди мирных жителей от израильских ударов по сектору Газа и в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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