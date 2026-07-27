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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Все произошло по воле Всевышнего, значит, мы должны эти трудности проходить правильно». Тренер «Машук-КМВ» Садиров о пожаре на базе

Главный тренер «Машук-КМВ» Артур Садиров высказался о пожаре на базе клуба.  Ранее клуб из Пятигорска сообщил , что потерял «почти все имущество» в результате происшествия.

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