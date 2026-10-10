США наращивают добычу нефти: почти 14 млн баррелей в сутки По данным еженедельного обзора EIA (управление энергетической информации Минэнерго США), на конец недели, завершившейся 2 октября, добыча выросла на 24 тыс.
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