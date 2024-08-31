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Вопреки санкциям Запада Россия остаётся мировым лидером по экспорту газа

Вопреки санкциям Запада Россия остаётся мировым лидером по экспорту газа Сразу после начала специальной военной операции президент США Джо Байден лично пообещал «адские санкции» Запада в отношении России.

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