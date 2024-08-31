Вопреки санкциям Запада Россия остаётся мировым лидером по экспорту газа Сразу после начала специальной военной операции президент США Джо Байден лично пообещал «адские санкции» Запада в отношении России.
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Вопреки санкциям Запада Россия остаётся мировым лидером по экспорту газа Сразу после начала специальной военной операции президент США Джо Байден лично пообещал «адские санкции» Запада в отношении России.
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