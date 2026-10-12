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Тульские новости

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Из-за атак на дата-центры в Туле могут вырасти цены на облачные услуги

Из-за атак на дата-центры в Туле могут вырасти цены на облачные услуги

Атакованные украинские беспилотники вызвали сбои в сервисах «Яндекса», для восстановления потребуется до полугода и срочная закупка оборудования, что может привести к росту цен на облачные услуги.

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