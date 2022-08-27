Отмар Сафнауэр: «Пиастри улыбнулся и поблагодарил, когда я сообщил ему о повышении до боевого гонщика «Альпин»

Отмар Сафнауэр заявил, что Оскар Пиастри знал об объявлении его боевым пилотом «Альпин». После того, как команда отдала своему резервисту место основного гонщика в «Формуле-1» на 2023 год, Пиастри написал, что объявление сделано без его ведома.