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Отмар Сафнауэр: «Пиастри улыбнулся и поблагодарил, когда я сообщил ему о повышении до боевого гонщика «Альпин»

Отмар Сафнауэр заявил, что Оскар Пиастри знал об объявлении его боевым пилотом «Альпин». После того, как команда отдала своему резервисту место основного гонщика в «Формуле-1» на 2023 год, Пиастри написал, что объявление сделано без его ведома.

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