Отмар Сафнауэр: «Пиастри улыбнулся и поблагодарил, когда я сообщил ему о повышении до боевого гонщика «Альпин»

Отмар Сафнауэр заявил, что Оскар Пиастри знал об объявлении его боевым пилотом «Альпин». После того, как команда отдала своему резервисту место основного гонщика в «Формуле-1» на 2023 год, Пиастри написал, что объявление сделано без его ведома.
Отмар Сафнауэр заявил, что Оскар Пиастри знал об объявлении его боевым пилотом «Альпин». После того, как команда отдала своему резервисту место основного гонщика в «Формуле-1» на 2023 год, Пиастри написал, что объявление сделано без его ведома.
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