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Зачем арабы рвутся в ксенофобную Польшу и что Лукашенко будет делать, если поляки не впустят беженцев? У него зима на носу

Зачем арабы рвутся в ксенофобную Польшу и что Лукашенко будет делать, если поляки не впустят беженцев? У него зима на носу

Анастасия Миронова Польский президент Анджей Дуда позвонил вчера находящейся в Литве Светлане Тихановской обсудить миграционный кризис на границе с Белоруссией и толпы людей, штурмующих ЕС Мне интересно, а Лукашенко кто-нибудь догадался позвонить и спросить, что он будет делать с рассредоточившимися по лесам арабами, если поляки их не впустят? Поляки - самая большая и наименее изученная собственно европейская нация.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Наталья Зайцева
А почему эти беженцы по русски говорят? Был сюжет в новостях.
А потому, что русский язык достаточно распространен в мире! Вот, например, в Афганистане с 1980 года каждый третий мог практически свободно по-русски болтать! Что, за каких-то 40 лет люди язык забыли? Только БОЛЬШЕ стало знающих и владеющих русским языком стало!
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4 час.
Сергей Лепехов
Чудо в перьях Миронова сама поняла, что написала? "...объявить ЧС, чтобы отменить выборы..." - какие выборы? А чернозадые всё-равно в Польшу прорвутся, не так - так иначе, и пусть пшеки на собственной шкуре прочувствуют, каково устраивать майданы там, где устраивать их однозначно не стоит...
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4 час.
Неизвестно Неизвестно
Если Лукашенко откажется принимать самолёты с беженцами, он рискует потерять рынок Ближнего и Среднего Востока, да и африканский тоже .  Ему это надо? Не на это всё рассчитано при закрывающимся европейском рынке?
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4 час.

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