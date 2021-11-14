Анастасия Миронова Польский президент Анджей Дуда позвонил вчера находящейся в Литве Светлане Тихановской обсудить миграционный кризис на границе с Белоруссией и толпы людей, штурмующих ЕС Мне интересно, а Лукашенко кто-нибудь догадался позвонить и спросить, что он будет делать с рассредоточившимися по лесам арабами, если поляки их не впустят? Поляки - самая большая и наименее изученная собственно европейская нация.
Зачем арабы рвутся в ксенофобную Польшу и что Лукашенко будет делать, если поляки не впустят беженцев? У него зима на носу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Наталья Зайцева
А почему эти беженцы по русски говорят? Был сюжет в новостях.
А потому, что русский язык достаточно распространен в мире! Вот, например, в Афганистане с 1980 года каждый третий мог практически свободно по-русски болтать! Что, за каких-то 40 лет люди язык забыли? Только БОЛЬШЕ стало знающих и владеющих русским языком стало!
Ответить
4 час.
Сергей Лепехов
Чудо в перьях Миронова сама поняла, что написала? "...объявить ЧС, чтобы отменить выборы..." - какие выборы? А чернозадые всё-равно в Польшу прорвутся, не так - так иначе, и пусть пшеки на собственной шкуре прочувствуют, каково устраивать майданы там, где устраивать их однозначно не стоит...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии