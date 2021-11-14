Зачем арабы рвутся в ксенофобную Польшу и что Лукашенко будет делать, если поляки не впустят беженцев? У него зима на носу

Олег Самойлов Наталья Зайцева А почему эти беженцы по русски говорят? Был сюжет в новостях. А потому, что русский язык достаточно распространен в мире! Вот, например, в Афганистане с 1980 года каждый третий мог практически свободно по-русски болтать! Что, за каких-то 40 лет люди язык забыли? Только БОЛЬШЕ стало знающих и владеющих русским языком стало!

Сергей Лепехов Чудо в перьях Миронова сама поняла, что написала? "...объявить ЧС, чтобы отменить выборы..." - какие выборы? А чернозадые всё-равно в Польшу прорвутся, не так - так иначе, и пусть пшеки на собственной шкуре прочувствуют, каково устраивать майданы там, где устраивать их однозначно не стоит...