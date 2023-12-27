В Рождество за 24 часа было украдено $3 млн в криптовалюте

Кража криптовалюты в размере трех миллионов долларов за одни сутки произошла в Рождество. Криптомошенники продолжают свою деятельность размещая рекламу на Google Ads и тем самым привлекая пользователей на фальшивые веб-сайты и используя вредоносное программное обеспечение для хищения средств из криптокошельков.