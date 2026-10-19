За 9 месяцев 2026 года объем введенного жилья снизился на 13,4%, при этом доля индивидуального строительства упала на 20,8%.
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