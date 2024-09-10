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«Запасных частей хватит на три года»: эксплуатация истребителей Су-30МКМ в Малайзии

«Запасных частей хватит на три года»: эксплуатация истребителей Су-30МКМ в Малайзии

Санкции против России со стороны США и стран ЕС повлияли на техническое обслуживание парка истребителей Су-30МКМ ВВС Малайзии, состоящего из 18 машин.

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