В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за аномальной жары

В Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильной жары. По данным синоптиков, 27 июня днем температура воздуха может достигать +28 градусов, а в некоторых районах - даже +30 градусов.
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