Лишь в первые дни украинского вторжения в Курскую область были уничтожены десятки единиц бронетехники ВСУ Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», подразделение которого с первых дней отражает вторжение ВСУ в Курскую область.