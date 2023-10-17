Двух болельщиков сборной Швеции застрелил в центре Брюсселя выходец из Туниса

Мужчина в оранжевом жилете расстрелял людей в форме сборной Швеции.В результате стрельбы в Брюсселе, которая произошла вечером в понедельник, 16 октября, как минимум два человека погибли, есть несколько пострадавших.
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