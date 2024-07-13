Bild: обещанные на саммите НАТО системы ПВО не будут прикрывать даже крупные приграничные города Украины

По мнению немецких экспертов, обещанных Украине западных систем ПВО недостаточно, чтобы обеспечить защиту объектов в приграничных регионах.
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