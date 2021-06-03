Депутат ГД Милонов призвал лишить некоторых граждан РФ пенсий

ПОЛИТРОССИЯПолитикаДепутат ГД Милонов призвал лишить некоторых граждан РФ пенсийДепутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал лишить пенсий людей, занимающихся коллекторской деятельностью.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьССтранникНадо еще один закон ввести, знаешь милонова- значит должен сидеть в тюрьме, лишен пенсии. зарплаты и званий...... У них там что, психбольница ? жириновского с его хамством уже достаточно, новый выполз.... замена наверное....Валерий ФедосеевСтранное заявление, но не лишено смысла. Коллекторы слишком наглые, больше похожие на уголовную братву.@Комментировать
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