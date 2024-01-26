Пленный украинский военный рассказал, что бойцов ВСУ практически не осталось

РИАМО - 26 янв. Заместитель командира 3 механизированной роты морально-психологического обеспечения 1 батальона 110 механизированной бригады Вооруженных сил Украины, старший лейтенант Антон Гандзюк, рассказал о тяжелом положении в украинских военных подразделениях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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