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Моуринью про 4:0 с «Малагой»: «Понимающие, что такое футбол высокого уровня, должны были получить удовольствие и от 2-го тайма, когда Винисиус после потери возвращался в оборону»

Жозе Моуринью подвел итоги матча против «Малаги» (4:0) в Ла Лиге . «Второй тайм был больше про управление игрой, с более низким темпом.

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