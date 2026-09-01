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Царьград

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Роскачество рассказало, как правильно ухаживать за матрасами осенью

Роскачество рассказало, как правильно ухаживать за матрасами осенью

В начале сентября Роскачество напомнило о правильном уходе за матрасами. Эксперты советуют переворачивать двусторонние матрасы типа "зима-лето" и менять положение "голова-ноги", чтобы сохранить ортопедические свойства и гигиену.

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