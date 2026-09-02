Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

125 подписчиков

Стоматолог дала пошаговый алгоритм действий при разболевшемся в отпуске зубе

Стоматолог дала пошаговый алгоритм действий при разболевшемся в отпуске зубе

Стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Ирина Борская дала пошаговый алгоритм действий в ситуации, когда зуб разболелся в отпуске По словам Борской, при резкой зубной боли в путешествии нельзя прикладывать таблетку аспирина или другой анальгетик прямо к десне или зубу: это не лечит боль и может вызвать химический ожог слизистой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым