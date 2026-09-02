Стоматолог дала пошаговый алгоритм действий при разболевшемся в отпуске зубе

Стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Ирина Борская дала пошаговый алгоритм действий в ситуации, когда зуб разболелся в отпуске По словам Борской, при резкой зубной боли в путешествии нельзя прикладывать таблетку аспирина или другой анальгетик прямо к десне или зубу: это не лечит боль и может вызвать химический ожог слизистой.
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