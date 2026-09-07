«Аэрофлот» предлагает ограничить долю иностранных авиакомпаний на российском рынке через чартеры

Компания «Аэрофлот» выступила с инициативой сдерживать рост доли иностранных авиаперевозчиков на российском рынке международных авиаперелётов путем использования ограничений на чартерные рейсы.
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