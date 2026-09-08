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Регионы России

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Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

Матвей Сафонов номинирован на звание лучшего вратаря мира

На клубном уровне Сафонов выступает за французский «Пари Сен-Жермен». В составе этой команды в 2026 году он стал чемпионом Франции, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

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