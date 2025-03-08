Конец сытой жизни? Семья Сухроба дорого заплатила за выходку своего сына в школе. Неожиданный поворот громкого дела

На днях стало известно о судьбе Сухроба, который жёстко поколотил мальчика в туалете одной из школ города Калуги.
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