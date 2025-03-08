Медвежий угол
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Медвежий угол

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Конец сытой жизни? Семья Сухроба дорого заплатила за выходку своего сына в школе. Неожиданный поворот громкого дела

Конец сытой жизни? Семья Сухроба дорого заплатила за выходку своего сына в школе. Неожиданный поворот громкого дела

На днях стало известно о судьбе Сухроба, который жёстко поколотил мальчика в туалете одной из школ города Калуги.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Одну семью выдворили ,за тысячи завезли + гражданство в подарок
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3 час.
Светлана Ефименко
ПОКА НЕ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬСЯ ЗАКОН В ПОЛНУЮ СИЛУ НА ПРОВЕРКУ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕГАЛЬНОСТИ ВРОССИИ И НЕ БУДЕТ ХАПУГ КОТОРЫМ ДЕНЬГИ ВАЖНЕЙ ВСЕГО ЧЕМ СПОКОЙНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ И ВООБЩЕ РУССКИХ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ИЗБИВАТЬ , НАСИЛОВАТЬ И ВООБЩЕ ОНИ БУДУТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК &quot;ХОЗЯИН СТРАНА ОНА МОЯ!&quot; А ВЫ РУСИЧИ ЗДЕСЬ НИКТО ВЫ &quot;ГОСТИ&quot;!И ПОЧЕМУ ИХ ПРИНИМАЮТ В СПОРТИВНЫЕ УБОЙНЫЕ СЕКЦИИ!?
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3 час.
Юрис Хартманис
Не только семью-и аул весь на родину
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3 час.
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