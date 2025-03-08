Конец сытой жизни? Семья Сухроба дорого заплатила за выходку своего сына в школе. Неожиданный поворот громкого дела

Светлана Ефименко

ПОКА НЕ БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬСЯ ЗАКОН В ПОЛНУЮ СИЛУ НА ПРОВЕРКУ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕГАЛЬНОСТИ ВРОССИИ И НЕ БУДЕТ ХАПУГ КОТОРЫМ ДЕНЬГИ ВАЖНЕЙ ВСЕГО ЧЕМ СПОКОЙНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ И ВООБЩЕ РУССКИХ ТАК И БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ИЗБИВАТЬ , НАСИЛОВАТЬ И ВООБЩЕ ОНИ БУДУТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК "ХОЗЯИН СТРАНА ОНА МОЯ!" А ВЫ РУСИЧИ ЗДЕСЬ НИКТО ВЫ "ГОСТИ"!И ПОЧЕМУ ИХ ПРИНИМАЮТ В СПОРТИВНЫЕ УБОЙНЫЕ СЕКЦИИ!?