Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Забайкальском крае

В СМИ получила распространение информация о том, что в одной из школ в Забайкальском крае старшеклассники совершают противоправные действия в отношении учеников младших классов – унижают их, а также оскорбляют по национальному признаку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии