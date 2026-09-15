В 2,5 раза выросло число усыновлений в Нижегородской области с 2024 года

За последние два года количество усыновлений в нижегородские приемные семьи увеличилось в 2,5 раза. Об этом в рамках интернет-конференции ИА «НТА-Приволжье» рассказала председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова.