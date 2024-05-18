Мероприятие организовано для детей из Белгородской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сегодня в легкоатлетическом манеже на Крестовском острове открылся культурно-спортивный фестиваль «ЗАДОБРО».
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