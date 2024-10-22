В Москве продают одну из самых редких версий внедорожника Роrsсhе Cаyennе: частный продавец готов за 19,7 млн рублей расстаться с уникальным Роrsсhе Cаyennе S Trаnssybеriа — таких было выпущено всего 25 штук.
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