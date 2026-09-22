Удостоверение ветерана боевых действий с 21 сентября могут выдать без заявления

В России удостоверение ветерана боевых действий с 21 сентября можно будет получить без заявления. Кому оно выдается автоматически определяет приказ Минтранса №348 от 5 августа, зарегистрированный в Минюсте 9 сентября под № 88196.
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