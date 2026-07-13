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Газета.ру

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Депутат Чаплин: на маткапитал можно купить не любой загородный дом

Депутат Чаплин: на маткапитал можно купить не любой загородный дом

Россияне имеют право использовать средства маткапитала для приобретения загородного дома. Однако это допустимо только при соблюдении важного условия – покупаться должна строго та недвижимость, которая подходит для круглогодичного проживания, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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