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Российские ВКС разгромили полевой штаб «Птах Мадьяра» трёхтонной бомбой

Российские ВКС разгромили полевой штаб «Птах Мадьяра» трёхтонной бомбой

Российские войска нанесли массированный удар по позициям 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ «Птахи Мадяра» (также известной как «Птах Мадьяра») в районе села Карабелов южнее Херсона .

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