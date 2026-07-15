Российские войска нанесли массированный удар по позициям 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем ВСУ «Птахи Мадяра» (также известной как «Птах Мадьяра») в районе села Карабелов южнее Херсона .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии