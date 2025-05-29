Как в Перми проходит форум по вопросам безопасности Евразии: фоторепортаж URA.RU

В Перми 29 мая Проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Его организаторами выступают парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД.
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