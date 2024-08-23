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Петербургский дневник

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На улице Зины Портновой петербуржец выстрелил в мать из «пневматики»

На улице Зины Портновой петербуржец выстрелил в мать из «пневматики»

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела В Кировском районе Петербурга полиция задержала стрелявшего в собственную мать из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

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