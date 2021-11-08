Россия приготовила список требований для США

Закон и ПорядокПолитикаРоссия приготовила список требований для США Приближается дата, о которой все слегка забыли, а учащающиеся признаки говорят о том, что всё к ней идёт.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РожковВот пишет автор: "...спокойно провели выборы в Думу, которые были признаны международным сообществом..." То есть для автора признание "международным сообществом" - это нечно весьма ценное. А разве "международное сообщество" осудило США за захват дипломатической собственности? А "международное сообщество" и выборы ельцина в 1996 году признало. И расстрел Верховного Совета ельциным в 1993 году одобрило. А ишо автор написал: "И после той уже слегка подзабытой встречи прозвучала фраза Байдена: мол, мы посмотрим ещё, как будут исполняться достигнутые сегодня договорённости" Вот инересна толька, какие это такие договоренности с США у нас, про которые байден говорит? Чего такое выполнять мы наобещали байдену? Про эти обещания вы, дарагия таварыщчи, знаите что нибудь? И ведь наверно мы их и выполняем, чтобы байдену угодить. Вот бы автор об этом написал чё нибудь. Вот было бы славненько и чудненько!Николай ТитовКроха сын к отцу пришёл и сказала кроха...... А ну вертайте в зад, нашу дипломатическую собственность!АРАнатолий РябенкоСтарческая попытка США показать себя крепким и могучим, но однако, дела по Афганистану показали их способность воевать устаревшей техникой и денежным духом.Владимир КазаковТак какие требования?Комментировать
Свежие комментарии