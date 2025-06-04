Эксперты опубликовали рейтинг топ-10 влиятельных криптовалютных создателей контента и медиа

На основе свежего рейтинга LunarCrush за начало июня 2025 года, в котором учитываются вовлеченность аудитории, активность публикаций и соотношение подписчиков, составлен список самых влиятельных фигур и медиа в криптовалютном сообществе.
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