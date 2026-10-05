В Донецке критикуют местную власть за отсутствие защиты инфраструктуры от дронов. Донбасс уже три дня под атаками; вчера в ДНР был блэкаут на сутки, часть города до сих пор без света.
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