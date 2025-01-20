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Закон, порядок, государство

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В Костромской области полицейские познакомили студентов с основами безопасного поведения в Интернете

От действий мошенников могут пострадать и пожилые люди, и молодые жители региона. В связи с этим полицейские областного УМВД организовали встречу, участниками которой стали студенты и преподаватели Костромской Государственной сельскохозяйственной академии.

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