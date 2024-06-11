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Алексей Чичкиин. Россия – КНДР: санкционный атавизм явно затянулся

Алексей Чичкиин. Россия – КНДР: санкционный атавизм явно затянулся

Готовится официальный визит Президента России в ПхеньянРоссия будет развивать отношения с КНДР вне зависимости от того, кто и как на это посмотрит, заявил 6 июня Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств: «Что касается наших отношений с Северной Кореей, КНДР, это соседи наши, мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет».

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