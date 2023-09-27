Политнавигатор В «украинском» Крыму всех переехавших русских и местных, поддержавших воссоединение полуострова с Россией, ждёт тюрьма или смерть.
Дома русских крымчан заселят семьи украинских «хероев» – Гордон
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СА
Сергей Андросов
Дебил?
Ответить
19 час.
Александр Ляшенко
А всё потому,что РФ не нанимает киллеров для этих ублюдочных оракулов.гордон бы на коленях просил бы пощады и извинялся.что имеет украинский паспорт.похоже.это до поры до времени,российские патриоты сами воздадут Гордону и другим говорящим головам,всё что они так упорно выпрашивают.
Ответить
16 час.
И
Ирина
Не гордон....,а гандон...
Ответить
16 час.
Свежие комментарии