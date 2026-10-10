За 9 дней рейда по нелегальным мигрантам в Татарстане завели 170 уголовных дел

С 1-го по 10 октября в Татарстане прошел второй этап федеральной профилактической операции «Нелегал – 2026».
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