«Яндекс» восстанавливает сервисы после атак на дата-центры: акции упали на 6%

«Яндекс» восстанавливает сервисы после серии атак беспилотников на дата-центры в Рязанской, Калужской и Владимирской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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