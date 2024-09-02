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Царьград

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Ученые смогли победить рак поджелудочной, обманув иммунную систему

Ученые смогли победить рак поджелудочной, обманув иммунную систему

У восьми из девяти мышей опухоли уменьшились, а у двух полностью исчезли.Исследователи Массачусетского университета (UMass) смогли победить рак поджелудочной железы, применив липидные наночастицы для доставки лекарств прямо к опухоли.

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Акимова Татьяна
Дай то бог!
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