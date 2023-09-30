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Золотой век русского дворянства

Золотой век русского дворянства

Без понимания базовых основ развития социума всё будет сводиться к частностям, страстям отдельных правителей, «хороших», по мнению одних, и «плохих» по мнению других, и показательным событиям, которые можно трактовать исключительно из собственных предпочтений, на что каждый имеет право, но что не соотносится с реальной научной картиной развития общества.

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