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Кремль чего-то срочно добивается от Киева. Массированный удар - Белоусов дал залп. Такого не было 70 дней

Кремль чего-то срочно добивается от Киева. Массированный удар - Белоусов дал залп. Такого не было 70 дней

Ранним утром сегодня Белоусов дал залп. Состоялся массированный удар, каких не было на протяжении 70 дней.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Ещё раз обращаюсь к хохлам! Руки в гору и может быть появиться шанс выжить и поработать на благо России
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12 час.
Alexander S
Мне одному кажется, что удар по Банкнотно-Монетному двору помогает Киеву списать на усушку/ сгорание миллиарды? Опять договорняки?
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7 час.
Sergiy Che
Кажется - крестись! Каким образом остановившийся станок по печатанию гривне-фантиков может &quot;помочь списать&quot; бабло которое Зе и команда получали в иностранном бабле?!)) Конспиролухи диванные...)))
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6 час.

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