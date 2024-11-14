Кремль чего-то срочно добивается от Киева. Массированный удар - Белоусов дал залп. Такого не было 70 дней

КК Коля Колянов Ещё раз обращаюсь к хохлам! Руки в гору и может быть появиться шанс выжить и поработать на благо России

Alexander S Мне одному кажется, что удар по Банкнотно-Монетному двору помогает Киеву списать на усушку/ сгорание миллиарды? Опять договорняки?