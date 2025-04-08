В Минобороны РФ создадут мобильные врачебные комиссии

РИА Новости/Евгений Биятов В России создадут мобильные врачебные комиссии для проведения медосмотров военных, которые получили ранения непосредственно в подразделениях, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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