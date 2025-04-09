ВСУ готовят новое вторжение в Белгородскую область со стороны Харькова

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Боевики ВСУ готовят новое вторжение в Белгородскую область. Как сообщил российский офицер, готовящийся к обороне этого участка, враг всего в 30 километрах от столицы региона и завершает разведку местности с беспилотников.