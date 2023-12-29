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Плоды «однополого» воспитания: что не так с пацанами, выросшими с мамами и бабушками

Плоды «однополого» воспитания: что не так с пацанами, выросшими с мамами и бабушками

Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вскрыл еще одну проблему российского общества: отсутствие отцов у детей.

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МГ
Малик Гумеров
&quot;Плоды «однополого» воспитания: что не так с пацанами, выросшими с мамами и бабушками&quot; = К ИСТОКАМ , ПЕРВОРОДСТВУ НЕОБХОДИМО ВОЗВРАЩАТЬСЯ !!!                             Индивид , не состоявшийся по жизни - не имеет своих  четких и ясных убеждений - миропонимания , не имеет семьи , не имеет хозяйства  ....  был лишен права голоса !!!                                           ПРАВОМ ГОЛОСА ОБЛАДАЛИ ТОЛЬКО СОСТОЯВШИЕСЯ КАК ЛИЧНОСТИ ИНДИВИДЫ !!!                                                                   К этим - к таким  порядкам , к первородству и необходимо вернуться !                                                                                                  Что может решать  индивид , считающийся совершеннолетним , без знаний , без жизненного опыта , без целей и планов по жизни ... ???                                                                                          Он же никто и звать его пока никак !!!                                                  А его голос , как бы , учитывается при определении жизнеобеспечивающих условий  - Кто , с какими качествами будет управленцем , править и определять жизнь каждого !  Сопляк 18 лет не способен  ориентироваться по мироустройству по определению  и выбирать для себя даже  хороших пастухов , а до выбора  своих слуг - чиновников , несмышленому уму как до луны !   У него еще нет знаний , нет опыта и желаний ..... (если есть желания - то они еще примитивные - животные , не осознанные , ...) !                                                                 Воспитание женщины (настоящей) и мужчины - требует отдельного (отделенного) воспитания !!!     Это  правильно и по генетике и по психике и по физиологии... !                                                 Сегодняшняя школа гасит на корню и мужественность  и женственность , и разум обоих полов , их мировосприятие ... !                                                                                        Это вопросы объемные и в государстве  думать о них некому !  Государство  лишено прав иметь свою идеологию - СВОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   , И МЕТОДЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ (запрещено конституцией) !         Если только сам народ , как хозяин , проявит свою волю и обяжет своих слуг - чиновников действовать и шагать по правильной тропе !   ???                                                                   ЗАКОНЫ РФ  пока  АНТИСТРАНОВЫЕ , РУСОФОБСКИЕ , АНТИНАРОДНЫЕ !!!                                                                                    ПОМЕНЯТЬ ИХ ОБЯЗАН ТОЛЬКО САМ НАРОД(как хозяин страны по конституции - пока народ зомби спит - эту роль исполняет буржуинство - пасет и стрижет население дебилов! - спят же , 30 лет не могут проснуться - думают что они  Илья Муромцы - 33 года спячки тупой  , потом  проснутся и разберутся с  захватчиками  ломехузами ... - наивные понятия - какой же паразит откажется паразитировать без боя - пока его не повесят на столбе  , а население недееспособное не в состояниии дать бой паразитам !  Значит и далее будут пасти население как овечек и стричь ?)   ,    НИКТО ИНОЙ !!!
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