МГ

Малик Гумеров

"Плоды «однополого» воспитания: что не так с пацанами, выросшими с мамами и бабушками" = К ИСТОКАМ , ПЕРВОРОДСТВУ НЕОБХОДИМО ВОЗВРАЩАТЬСЯ !!! Индивид , не состоявшийся по жизни - не имеет своих четких и ясных убеждений - миропонимания , не имеет семьи , не имеет хозяйства .... был лишен права голоса !!! ПРАВОМ ГОЛОСА ОБЛАДАЛИ ТОЛЬКО СОСТОЯВШИЕСЯ КАК ЛИЧНОСТИ ИНДИВИДЫ !!! К этим - к таким порядкам , к первородству и необходимо вернуться ! Что может решать индивид , считающийся совершеннолетним , без знаний , без жизненного опыта , без целей и планов по жизни ... ??? Он же никто и звать его пока никак !!! А его голос , как бы , учитывается при определении жизнеобеспечивающих условий - Кто , с какими качествами будет управленцем , править и определять жизнь каждого ! Сопляк 18 лет не способен ориентироваться по мироустройству по определению и выбирать для себя даже хороших пастухов , а до выбора своих слуг - чиновников , несмышленому уму как до луны ! У него еще нет знаний , нет опыта и желаний ..... (если есть желания - то они еще примитивные - животные , не осознанные , ...) ! Воспитание женщины (настоящей) и мужчины - требует отдельного (отделенного) воспитания !!! Это правильно и по генетике и по психике и по физиологии... ! Сегодняшняя школа гасит на корню и мужественность и женственность , и разум обоих полов , их мировосприятие ... ! Это вопросы объемные и в государстве думать о них некому ! Государство лишено прав иметь свою идеологию - СВОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ , И МЕТОДЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ (запрещено конституцией) ! Если только сам народ , как хозяин , проявит свою волю и обяжет своих слуг - чиновников действовать и шагать по правильной тропе ! ??? ЗАКОНЫ РФ пока АНТИСТРАНОВЫЕ , РУСОФОБСКИЕ , АНТИНАРОДНЫЕ !!! ПОМЕНЯТЬ ИХ ОБЯЗАН ТОЛЬКО САМ НАРОД(как хозяин страны по конституции - пока народ зомби спит - эту роль исполняет буржуинство - пасет и стрижет население дебилов! - спят же , 30 лет не могут проснуться - думают что они Илья Муромцы - 33 года спячки тупой , потом проснутся и разберутся с захватчиками ломехузами ... - наивные понятия - какой же паразит откажется паразитировать без боя - пока его не повесят на столбе , а население недееспособное не в состояниии дать бой паразитам ! Значит и далее будут пасти население как овечек и стричь ?) , НИКТО ИНОЙ !!!