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От Попасной до Бахмута: год назад отряды ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Донбассе

От Попасной до Бахмута: год назад отряды ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Донбассе

Штурмовики ЧВК «Вагнер» близки к полному освобождению Бахмута. Как сообщают источники с мест, под контролем ВСУ остается менее 2,5 квадратных километров территории города на его западной окраине.

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