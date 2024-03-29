Лавров: Россия будет отдельно рассматривать просьбы западных послов о контактах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что теперь каждая просьба западных дипломатических представителей о контактах с российскими властями будет отдельно согласовываться российским дипведомством.
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