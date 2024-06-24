Прокуратура обжаловала освобождение экс-замглавы управления "К" ФСБ Фролова

Прокуратура подала апелляцию на решение освободить от наказания бывшего заместителя начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, признанного виновным по делу о получении крупной взятки.
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